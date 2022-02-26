Від сьогодні, 26 лютого 2022 року, комендантська година у Києві діятиме з 17:00 до 08:00.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Таке рішення ухвалили задля ефективнішої оборони столиці та безпеки її мешканців. Воно запроваджується до ранку 28 лютого.

Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Віталій Кличко попросив із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці.

Раніше мер міста заявив, що станом на шосту ранку 26 лютого у столиці поранено 35 людей, двоє них – діти.

Наразі військові, правоохоронці та тероборона облаштовують блокпости, тому пересування містом буде обмежене.