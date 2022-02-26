Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Таке рішення ухвалили задля ефективнішої оборони столиці та безпеки її мешканців. Воно запроваджується до ранку 28 лютого.
Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Віталій Кличко попросив із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці.
Раніше мер міста заявив, що станом на шосту ранку 26 лютого у столиці поранено 35 людей, двоє них – діти.
Наразі військові, правоохоронці та тероборона облаштовують блокпости, тому пересування містом буде обмежене.
- Сьогодні, 26 лютого Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що українські війська вистояли й успішно відбивають атаки ворога. Також Київ та ключові міста навколо столиці контролюють Збройні Сили України.
- Наразі диверсійно-розвідувальні групи російських військ постійно працюють та роблять спроби висадки на лівому березі столиці України.
- Відомо, що наразі форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили повідомлення від ворожих агентів загарбника.
- Сьогодні, підірвали міст поблизу села Стоянка на міжнародній автотрасі Київ-Чоп.
- Вранці міський голова Херсона Ігор Колихаєв оголосив, що Херсон під українським контролем.
- Раніше окупанти вдарили обстрілами з повітря по району аеропорту “Жуляни”. Снаряд потрапив у житлову багатоповерхівку.