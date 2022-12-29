У Києві під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів. Мер столиці Віталій Кличко попередив про можливі перебої з електропостачанням.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки у Києві пролунало декілька вибухів.

Трохи згодом столичний мер повідомив, що у Києві можуть виникнути перебої з електропостачанням.

У зв’язку з цим він закликав жителів столиці зарядити гаджети, а також зробити запаси води.

Додамо, що сьогодні над столицею збили щонайменше одну ворожу ракету. Відомо, що уламки збитої ракети пошкодили автомобіль та приватну будівлю у Дарницькому районі.