Загалом відомо про 7 ділянок метро Києва, де є певні проблеми. Зокрема, це перегон між ст. “Героїв Дніпра” та “Мінської”, де просідають тунелі. За словами київського активіста, ветерана війни Олега Симороза, це відбувається через будівництво ТРЦ.

Друга проблемна ділянка – між ст.м. “Почайна” та “Контрактова площа”. Там також просідають тунелі, порушено габарит через неякісну конструкцію тунелів, зазначає Симороз. Закриття загрожує 3станціям – між “Почайною” та “Контрактовою площею” ще є “Тараса Шевченка”.

2012 року пожежа на ст. м. “Осокорки” розкрила проблему просідання землі під станцією. Просідання тунелів фіксується також на перегонах між “Васильківською” та “Виставковим Центром”, а також між ст.м. “Бориспільська” та “Червоний Хутір”. Між “Осокорками” та “Харківською”, на ділянці, яка також включає “Позняки”, проблемні самі тунелі через низьку якість будівництва.