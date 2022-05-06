В українській столиці та її області на 8 та 9 травня поки не планується запровадження посиленої комендантської години. Але і жодні масові заходи теж не проводитимуться.

Про це сповістив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, натомість у Києві будуть посилені патрулювання та охорона громадського порядку. Також заборонено відвідування лісів та лісопаркових зон як в столиці, так і в передмісті. Натомість якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку.

“Звертаюся до киян: Сьогодні не час для масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями. Будьте уважними і дотримуйтеся правил безпеки воєнного часу”, – наголосив Кличко.