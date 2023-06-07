У Києві невідомі приклеїли на автівку Організації Об’єднаних Націй плакат англійською мовою Useless — "неспроможні". Громадяни висловили своє обурення через позицію ООН після підриву росіянами Каховської ГЕС і бездіяльністю Ради Безпеки.

Джерело: користувач @yo.syp в Instagram.

“Вчора в Україні Росія спричинила найбільшу техногенну катастрофу за останні десятиліття. Тисячі людей залишилися без даху над головою, усі потребували допомоги. Зараз, наступного дня, на одній із київських автостоянок досі стоять “кілька” позашляховиків ООН та ВООЗ. “Кілька” білих чистих позашляховиків… Жодного вандалізму, лише висловлення позиції”, – підкреслив автор.

На опублікованих фотографіях видно, що активісти приклеїли плакати з надписом “seless” після літери U. Внаслідок цього утворилось слово “Useless” – “неспроможні”.

Зазначимо, 6 червня, коли вже було відомо про підрив росіянами Каховської ГЕС, в ООН опублікували повідомлення про святкування Дня російської мови. Лише через чотири години після допису в організації відреагували на воєнний злочин РФ.