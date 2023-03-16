11 березня у конгресно-виставковому центрі “Парковий” у Києві відбувся благодійний вечір, де виступали артисти та провели аукціон. Під час заходу вдалося зібрати понад 1,8 млн гривень для переселенців і ЗСУ.

Про це #Буквам повідомила пресслужба співаків.

На сцені звучали пісні улюбленців української публіки Олександра Пономарьова, Михайла Хоми (DZIDZIO) та Юрія Горбунова. Також відбулася прем’єра пісні “Гей, соколе”, яка посідає перше місце у трендах YouTube.

Під час аукціону найдорожчим лотом вечора стали 7 тисяч доларів, а найдешевшим – 600 доларів. Серед лотів – ексклюзивні речі від митців, політиків, зірок спорту та шоубізнесу. Зокрема для шанувальників футболу виставили на аукціон мʼячі з автографами команд “Динамо”, ФК “Шахтар” і футболку з автографом Пеле.

Чимало лотів особисто підписали Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, голова Європейської Ради Шарль Мішель та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

З молотка пішла картина “Чорноморські чайки. Крим” 11-річного художника-переселенця Григорія Пригеби із Луганська. Дитина двічі втрачала домівку, його мрія – повернутися до рідного українського міста Луганськ.

“Буквально на останні гроші сім’я купує фарби та матеріали для картин, щоб продати їх та зібрати кошти на дрони для ЗСУ”, – зазначили у повідомленні.

Кошти передадуть на допомогу ЗСУ, ВПО у БФ “За Луганщину” та ГО “ВПО України”. Частина піде на реконструкцію шести квартир для родин із Бахмута та Луганщини, інша частина – на дрони, тепловізори, пікапи та інше необхідне захисникам.

“Квартал-Концерт” був ініціатором ідеї благодійних концертів. Партнери концерту – БФ “За Луганщину” та громадська організація “ВПО України”. Також головний технічний партнер — компанія “Феєрія”.