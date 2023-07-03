Протягом липня у Києві на ярмарках заборонено продавати м’ясо, рибу, молочні та інші продукти, що швидко псуються. Асортимент вимушено зменшиться через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: “КиївВлада“.

Видання з посиланням на дані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА зазначило, що причинами також є ускладнення санітарної і епідеміологічної ситуації в літній сезон. Рішення ухвалили за ініціативою ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві.

Рішення прийнято одностайно за участі на нараді керівників КП “Світоч” та КП “Київська спадщина”.

Заборона триватиме з 4 до 31 липня. Під обмеження потрапили свіже м’ясо, м’ясопродукти, ковбасні вироби, жива та свіжоморожена риба, морепродукти, молоко, молочна продукція, кондитерські вироби з кремом та інші продукти, що швидко псуються.

У Києві з 30 червня проводять ярмарки. На них приїхали продавці з різних регіонів України, аби продавати різноманітну їжу за цінами, нижчими за ринкові.