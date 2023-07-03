Джерело: “КиївВлада“.
Видання з посиланням на дані Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА зазначило, що причинами також є ускладнення санітарної і епідеміологічної ситуації в літній сезон. Рішення ухвалили за ініціативою ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві.
Рішення прийнято одностайно за участі на нараді керівників КП “Світоч” та КП “Київська спадщина”.
Заборона триватиме з 4 до 31 липня. Під обмеження потрапили свіже м’ясо, м’ясопродукти, ковбасні вироби, жива та свіжоморожена риба, морепродукти, молоко, молочна продукція, кондитерські вироби з кремом та інші продукти, що швидко псуються.
У Києві з 30 червня проводять ярмарки. На них приїхали продавці з різних регіонів України, аби продавати різноманітну їжу за цінами, нижчими за ринкові.
- В Одесі ухвалили рішення заборонити стихійну торгівлю рибою та морепродуктами. Це пов’язано з наслідками від російського підриву Каховської ГЕС.
- Протягом доби 24 червня на Одещині зафіксували чотири випадки інфекційних захворювань через вживання риби. Однією з постраждалих була вагітна жінка.