Вранці 11 квітня у Києві сталася пожежа в одному з корпусів Київського національного університету імені Карпенка-Карого на Хрещатику.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

О 10:08 міський голова сповістив про пожежу.

За його словами, займання сталося на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

Наразі на місці працюють рятувальники. Згодом Кличко заявив про локалізацію пожежі на площі 10 кв.м. на Хрещатику.