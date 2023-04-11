Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
О 10:08 міський голова сповістив про пожежу.
За його словами, займання сталося на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого.
Наразі на місці працюють рятувальники. Згодом Кличко заявив про локалізацію пожежі на площі 10 кв.м. на Хрещатику.
“Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння в приміщенні корпусу університету імені Карпенка-Карого”, — додав мер столиці.
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