Зображення: kyivcity.gov.ua

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА розповіли, що у центрі підтримки “ЯМаріуполь” можна отримати наступні послуги: юридичну консультацію; гуманітарну допомогу; психологічну допомогу; медичну консультацію; стоматологічну допомогу, а також швейні послуги.

Крім того, центр надає допомогу переселенцям у працевлаштуванні. Зокрема, близько 1000 маріупольців, які звернулися з таким проханням, зараз працевлаштовані у Києві.

За даними заступниці голови КМДА Марини Хонди, у Києві зараз проживає близько 24 тисяч вимушених переселенців із Маріуполя. Приблизно 70% із них проживає на лівому березі міста, саме тому відкриття цього центру наблизить до них необхідні послуги.

Зображення: kyivcity.gov.ua

“Фактично відкриття такого центру допомагає розвантажити соціальну сферу міста, але найголовніше, що це майданчик, який об’єднує маріупольців та дає можливість планувати майбутнє свого рідного міста після нашої спільної перемоги”, – зазначила Марина Хонда.

Своєю чергою міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що це вже 17-й центр “ЯМаріуполь” в Україні, але він є найбільшим та має найширший спектр послуг. За його словами, у новому центрі надається більше послуг і він охоплює більшу кількість людей та є доступнішим для маріупольців, які проживають на лівому березі Києва. Зокрема, тут можна отримати послуги стоматолога, перукаря, консультацію лікаря.

Крім того, у новому центрі є велика дитяча кімната й працює коворкінг. Зазначимо, що у травні було відкрито перший такий центр у Києві.

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

    Зображення: kyivcity.gov.ua

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

  • У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь» // 14 фото