У Києві на лівому березі відкрився другий центр підтримки «ЯМаріуполь»

У Дніпровському районі Києва відкрився другий у місті центр підтримки "ЯМаріуполь", що надає комплексну підтримку та допомагає вимушеним переселенцям адаптуватися до нових умов життя.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА розповіли, що у центрі підтримки “ЯМаріуполь” можна отримати наступні послуги: юридичну консультацію; гуманітарну допомогу; психологічну допомогу; медичну консультацію; стоматологічну допомогу, а також швейні послуги.

Крім того, центр надає допомогу переселенцям у працевлаштуванні. Зокрема, близько 1000 маріупольців, які звернулися з таким проханням, зараз працевлаштовані у Києві.

За даними заступниці голови КМДА Марини Хонди, у Києві зараз проживає близько 24 тисяч вимушених переселенців із Маріуполя. Приблизно 70% із них проживає на лівому березі міста, саме тому відкриття цього центру наблизить до них необхідні послуги.

“Фактично відкриття такого центру допомагає розвантажити соціальну сферу міста, але найголовніше, що це майданчик, який об’єднує маріупольців та дає можливість планувати майбутнє свого рідного міста після нашої спільної перемоги”, – зазначила Марина Хонда.

Своєю чергою міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що це вже 17-й центр “ЯМаріуполь” в Україні, але він є найбільшим та має найширший спектр послуг. За його словами, у новому центрі надається більше послуг і він охоплює більшу кількість людей та є доступнішим для маріупольців, які проживають на лівому березі Києва. Зокрема, тут можна отримати послуги стоматолога, перукаря, консультацію лікаря.

Крім того, у новому центрі є велика дитяча кімната й працює коворкінг. Зазначимо, що у травні було відкрито перший такий центр у Києві.