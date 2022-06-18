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На Майдані Незалежності зібралося близько тисячі людей для того, щоб віддати шану Роману Ратушному. Прощання відбулося у Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності.
Під час прощання з промовою виступили громадський діяч Сергій Стерненко та учасники руху проти забудови Протасового Яру. Потім по черзі люди прощалися із загиблим та залишали квіти. Поховали Романа Ратушного на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, що 9 червня, під час бойового зіткнення з російськими загарбниками загинув розвідник 93 окремої механізованої бригади “Холодний яр” та лідер громадської організації “Захистимо Протасів Яр” – Роман Ратушний.
З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Роман брав участь у боях під Києвом. Потім він долучився до 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний яр” та став розвідником.
Разом зі своєю бригадою він звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом. Проте 9 червня він загинув під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованій території України. 5 липня Роману мало б виповнитися 25 років.
Також Роман брав участь у Революції Гідності, коли йому було лише 15 років.Він був громадським активістом та очолював громадську організацію “Захистимо Протасів Яр”.
У Києві на Майдані Незалежності попрощались з активістом та розвідником Романом Ратушним // 16 фото
- Роман Ратушний — що відомо про громадського активіста, який загинув на війні у бою під Ізюмом. Заяви в соцмережах Facebook, Twitter, Youtube.
- 9 червня у війні з російськими загарбниками Україна втратила вірного сина: загинув відомий київський громадський діяч Роман Ратушний. 24-річний лідер ГО “Захистимо Протасів Яр” ніс службу в 93-й механізованій бригаді Збройних Сил України “Холодний Яр” на посаді розвідника. Відомий своєю непохитною патріотичною позицією, Роман залишив українцям власну настанову, котру відома журналістка Мирослава Барчук нарекла “Заповітом”.
- Український письменник та музикант Євген Лір запропонував перейменувати вулицю Волгоградську, яка знаходиться біля Протасового Яру, на честь загиблого розвідника та лідера громадської організації “Захистимо Протасів Яр” Романа Ратушного.
- Український журналіст та головний редактор інтернет-видання “Історична Правда” Вахтанг Кіпіані запропонував запровадити кілька премій імені Романа Ратушного для молодих авторів.