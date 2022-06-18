Сьогодні, 18 червня, на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з громадським активістом та розвідником Романом Ратушним.

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На Майдані Незалежності зібралося близько тисячі людей для того, щоб віддати шану Роману Ратушному. Прощання відбулося у Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності.

Під час прощання з промовою виступили громадський діяч Сергій Стерненко та учасники руху проти забудови Протасового Яру. Потім по черзі люди прощалися із загиблим та залишали квіти. Поховали Романа Ратушного на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, що 9 червня, під час бойового зіткнення з російськими загарбниками загинув розвідник 93 окремої механізованої бригади “Холодний яр” та лідер громадської організації “Захистимо Протасів Яр” – Роман Ратушний.

З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Роман брав участь у боях під Києвом. Потім він долучився до 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний яр” та став розвідником.

Разом зі своєю бригадою він звільняв Тростянець, воював у Сумській області та під Ізюмом. Проте 9 червня він загинув під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованій території України. 5 липня Роману мало б виповнитися 25 років.

Також Роман брав участь у Революції Гідності, коли йому було лише 15 років.Він був громадським активістом та очолював громадську організацію “Захистимо Протасів Яр”.































У Києві на Майдані Незалежності попрощались з активістом та розвідником Романом Ратушним // 16 фото