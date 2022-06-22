У Києві на Майдані Незалежності попрощались з командиром батальйону «Карпатська Січ» Олегом Куциним

22 червня у Києві на Майдані Незалежності відбулося прощання з командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом “Кумом” Куциним.

Про це повідомляють #Букви.

Олег Куцин мав позивний “Кум”. Військовим очолював 49-ий окремий стрілецький батальйон Збройних Сил України та був засновником “Легіону Свободи”, яким керував протягом багатьох років. Полеглий воїн був одним із найпотужніших командирів на Східному фронті.

При собі люди, які прийшли попрощатися, тримали червоно-чорні й жовто-сині прапори, знамена “Легіону Свобода” та “Карпатської Січі”.

За словами мера Івано-Франківська, Куцина знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером.

Загалом на Майдан прийшло близько 500 осіб, значна кількість з них – у військовій формі, дехто був одягнений у козацькі строї. Останню шану віддали, зокрема, і мер Києва Віталій Кличко та народний депутат України III, IV та VII скликань Олег Тягнибок.

“Коли почалась війна на сході у 2014 році, він сказав, що ця війна закінчиться або у Чопі, або у Владивостоку. Був впевнений що повномасштабна війна обов‘язково буде і до неї готувався”, — зазначив Тягнибок на прощанні.