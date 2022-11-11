Про це повідомляють #Букви.
За словами кореспондета, люди співали пісні гуртів “Океан Ельзи”, Kalush, “Білу Тополю”. Також громадяни скандували: “Херсон — це Україна”, “Мелітополь — це Україна”. Такі ж гасла звучали й про Донецьк, Сімферополь тощо.
Кияни святкують звільнення Херсона від окупантів. pic.twitter.com/tpkXXQmTFb
— Букви (@Bykvu) November 11, 2022
На площі відчувалася атмосфера свята та щастя, якого протягом місяців повномасштабної війни не вистачало багатьом українцям.
Зауважимо, що ніхто з присутніх не розпивав спирті напої.
У Києві на Майдані Незалежності українці святкували звільнення Херсона: фоторепортаж // 19 фото
11 листопала Збройні сили України почали заходити в Херсон, шляхи відступу ворога перебувають під вогневим контролем української армії. Нагадаємо, що місто 8 місяців потерпало від російської окупації.
Згодом Президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.
У Києві на Майдані Незалежності українці святкували звільнення Херсона: фоторепортаж // 19 фото
Попри те, що Херсон досі не зачищено від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.
Крім того, в Херсоні продовжують залишатись російські армійці, які переодягнулись у цивільний одяг і мають з собою зброю. Окупанти можуть намагатись створити картинку “героїчного спротиву” населення українським військовим. Задля цього у Херсоні залишили частину російських солдатів.
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