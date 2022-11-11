У Києві на Майдані Незалежності близько 300 людей зібралися, аби відсвяткувати звільнення Херсону, подякувавши українським захисникам за деокупацію міста. Українці співали пісні, танцювали та просто всміхалися.

Про це повідомляють #Букви.

За словами кореспондета, люди співали пісні гуртів “Океан Ельзи”, Kalush, “Білу Тополю”. Також громадяни скандували: “Херсон — це Україна”, “Мелітополь — це Україна”. Такі ж гасла звучали й про Донецьк, Сімферополь тощо.

Кияни святкують звільнення Херсона від окупантів. pic.twitter.com/tpkXXQmTFb — Букви (@Bykvu) November 11, 2022

На площі відчувалася атмосфера свята та щастя, якого протягом місяців повномасштабної війни не вистачало багатьом українцям.

Зауважимо, що ніхто з присутніх не розпивав спирті напої.

















У Києві на Майдані Незалежності українці святкували звільнення Херсона: фоторепортаж // 19 фото

11 листопала Збройні сили України почали заходити в Херсон, шляхи відступу ворога перебувають під вогневим контролем української армії. Нагадаємо, що місто 8 місяців потерпало від російської окупації.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.



















У Києві на Майдані Незалежності українці святкували звільнення Херсона: фоторепортаж // 19 фото

Попри те, що Херсон досі не зачищено від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.

Крім того, в Херсоні продовжують залишатись російські армійці, які переодягнулись у цивільний одяг і мають з собою зброю. Окупанти можуть намагатись створити картинку “героїчного спротиву” населення українським військовим. Задля цього у Херсоні залишили частину російських солдатів.