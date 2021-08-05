У Києві на місці загибелі громадянина Білорусі, голови організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова виник стихійний меморіал.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомляли у поліції, Шишов проживав на вулиці Бударіна в Києві (це Святошинський район).

2 серпня, о 8:58 він вийшов зі свого будинку і попрямував у бік лісового масиву, розташованого поруч. За інформацією “Білоруського дому”, Шишов пішов на щоденну пробіжку та не повернувся з неї.

Зранку наступного дня його знайшли повішеним у зазначеному лісовому масиві. Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі Шишова: вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства.

На місці, де виявили тіло загиблого білоруса, його друзі та близькі обладнали меморіал.

Туди принесли лампадки, його портрет, квіти, а також біло-червоно-білі прапори (історичний національний прапор Білорусі) та стрічки.

Як відомо, Віталій Шишов був очільником організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до нашої країни. Сфера діяльності — допомога з оформленням документів, пошуком житла та роботи в Україні.