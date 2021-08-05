Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомляли у поліції, Шишов проживав на вулиці Бударіна в Києві (це Святошинський район).

2 серпня, о 8:58 він вийшов зі свого будинку і попрямував у бік лісового масиву, розташованого поруч. За інформацією “Білоруського дому”, Шишов пішов на щоденну пробіжку та не повернувся з неї.

Зранку наступного дня його знайшли повішеним у зазначеному  лісовому масиві. Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі Шишова: вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства.

На місці, де виявили тіло загиблого білоруса, його друзі та близькі обладнали меморіал.

Туди принесли лампадки, його портрет, квіти, а також біло-червоно-білі прапори (історичний національний прапор Білорусі) та стрічки.

Меморіал_Шишов

Меморіал_Шишов

Меморіал_Шишов

Меморіал_Шишов

Меморіал_Шишов

Меморіал_Шишов

Меморіал_Шишов

Меморіал_Шишов

Фото: #Букви

Як відомо, Віталій Шишов був очільником організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до нашої країни. Сфера діяльності — допомога з оформленням документів, пошуком житла та роботи в Україні.

  • Як поінформували в Національній поліції, в білоруса Віталія Шишова, знайденого повішеним у Києві, виявили садна на тілі.
  • Друг загиблого Юрій Щучко повідомив журналістам, що за Віталієм Шишовим стежили та знімали прихованою камерою. Крім того, Служба безпеки України (СБУ) начебто попереджала його про ймовірне викрадення й навіть фізичну ліквідацію (але не запобігла їй).
  • 3 серпня під посольством Білорусі в Києві відбулася акція протесту через загибель глави “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова.
  • Інтернет-видання Bellingcat, що займається журналістськими розслідуваннями, вже працює над справою щодо раптової смерті глави “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова.
  • США готові надати Україні всю необхідну допомогу для розслідування смерті білоруського активіста Віталія Шишова, якого напередодні знайшли повішеним в київському парку.