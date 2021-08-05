Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як повідомляли у поліції, Шишов проживав на вулиці Бударіна в Києві (це Святошинський район).
2 серпня, о 8:58 він вийшов зі свого будинку і попрямував у бік лісового масиву, розташованого поруч. За інформацією “Білоруського дому”, Шишов пішов на щоденну пробіжку та не повернувся з неї.
Зранку наступного дня його знайшли повішеним у зазначеному лісовому масиві. Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі Шишова: вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства.
На місці, де виявили тіло загиблого білоруса, його друзі та близькі обладнали меморіал.
Туди принесли лампадки, його портрет, квіти, а також біло-червоно-білі прапори (історичний національний прапор Білорусі) та стрічки.
Як відомо, Віталій Шишов був очільником організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до нашої країни. Сфера діяльності — допомога з оформленням документів, пошуком житла та роботи в Україні.
- Як поінформували в Національній поліції, в білоруса Віталія Шишова, знайденого повішеним у Києві, виявили садна на тілі.
- Друг загиблого Юрій Щучко повідомив журналістам, що за Віталієм Шишовим стежили та знімали прихованою камерою. Крім того, Служба безпеки України (СБУ) начебто попереджала його про ймовірне викрадення й навіть фізичну ліквідацію (але не запобігла їй).
- 3 серпня під посольством Білорусі в Києві відбулася акція протесту через загибель глави “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова.
- Інтернет-видання Bellingcat, що займається журналістськими розслідуваннями, вже працює над справою щодо раптової смерті глави “Білоруського дому в Україні” Віталія Шишова.
- США готові надати Україні всю необхідну допомогу для розслідування смерті білоруського активіста Віталія Шишова, якого напередодні знайшли повішеним в київському парку.