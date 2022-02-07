У Києві поліція встановлює обставини нападу на помічника генпрокурорки Ірини Венедіктової. До чоловіка сьогодні підійшла група невідомих осіб й побила.

Про це повідомляє управління Національної поліції у Києві.

Напад стався на вулиці Тверський Тупик, розповіли лікарі, до яких прибув постраждалий. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що до помічника генпрокурорки на вулиці підійшли четверо невідомих. Після нападу вони втекли з місця злочину.

Подію зареєстрували у Печерському управлінні поліції. Правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Після проведення перевірки події нададуть правову кваліфікацію.

Ім’я постраждалого помічника Ірини Венедіктової правоохоронці не повідомляють. Додатково не йшлося в якому стані перебуває 49-річний постраждалий.