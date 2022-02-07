Про це повідомляє управління Національної поліції у Києві.
Напад стався на вулиці Тверський Тупик, розповіли лікарі, до яких прибув постраждалий. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що до помічника генпрокурорки на вулиці підійшли четверо невідомих. Після нападу вони втекли з місця злочину.
Подію зареєстрували у Печерському управлінні поліції. Правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Після проведення перевірки події нададуть правову кваліфікацію.
Ім’я постраждалого помічника Ірини Венедіктової правоохоронці не повідомляють. Додатково не йшлося в якому стані перебуває 49-річний постраждалий.
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