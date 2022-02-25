Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.
Зазначається, що 8 ворожих російських диверсантів викрили українські захисники з військової частини 3030. Згодом по них пробули правоохоронці та “запакували”.
Також мешканців столиці та громадян просять бути обачними, оскільки наразі є загроза зіштовхнутися з диверсійними групами супротивника.
- Після того, як російські окупанти отримали відсіч від українців у Сумській області, вони зупинилися у Конотопі, щоб знайти паливо та їжу. У ЗСУ пояснили, як їм можна “допомогти”.
- Російські окупанти атакували мирних громадян, чоловіка та жінку, які їхали дорогою в авто.
- За півтори доби війни РФ втратила більше, ніж СРСР за один рік військових дій Афганістані.