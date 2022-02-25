Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Зазначається, що 8 ворожих російських диверсантів викрили українські захисники з військової частини 3030. Згодом по них пробули правоохоронці та “запакували”.

Також мешканців столиці та громадян просять бути обачними, оскільки наразі є загроза зіштовхнутися з диверсійними групами супротивника.