Судом накладено арешт на будівлю у центрі столиці, власником якої є російський державний холдинг "Росатом".

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Поліціянти встановили, що російський виробник ядерного палива – акціонерне товариство, створене указом президента РФ, яке підпорядковане корпорації “Росатом”, має у власності будівлю, розташованій на Подолі у Києві.

Площа цієї будівлі становить майже 1000 квадратних метрів, а вартість – 60 мільйонів гривень. Співробітники правоохоронних органів провели обшук та наклали на нерухомість арешт.

Наразі вирішується питання про передачу майна російського акціонерного товариства в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Довідка. Державна корпорація з атомної енергії “Росатом” – російський державний холдинг, який об’єднує понад 360 підприємств атомної галузі. До складу “Росатома” входять усі цивільні атомні компанії Росії, підприємства ядерного збройового комплексу, науково-дослідні організації, а також атомний криголамний флот.