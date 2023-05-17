Із 22 травня у Києві наземний громадський транспорт у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття.

Про це інформує пресслужба КМДА.

У разі повітряної тривоги КП “Київпастранс” та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Відповідне рішення ухвалила сьогодні, 17 травня, Рада оборони міста Києва.

Водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції у місті Києві.

Крім того, із 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено. Мовиться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.