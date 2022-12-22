Під час цьогорічних новорічних свят у столиці не змінюватимуть час комендантської години. Зараз в Києві вона триває з 23:00 до 05:00.

Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в етері телеканалу “Київ”.

За його словами, великих святкувань у столиці не буде, а гірлянду на ялинці на Софійській площі вмикатимуть на Новий рік та на Різдво: “Точно це буде Різдво і Новий рік. Будемо намагатися включати її вечорами, щоб кияни могли відчути елемент свята”, – додав Бондаренко.

Крім того, він додав, що “швидше за все, режим комендантської години буде діяти й на Новий рік”.

Як сказав Бондаренко, кияни зможуть підійти до ялинки, подивитися, дотримуючись правил безпеки. Водночас під час повітряної тривоги ялинка підсвічуватися не буде.

Нагадаємо, що 19 грудня,у День Святого Миколая, на головній ялинці країни засвітили вогні “незламності”. Її вже традиційно встановили на Софійській площі столиці.