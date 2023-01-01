У Києві закриті декілька станцій метро через виявлені уламки ракет. Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної".

Про це повідомило КМДА.

За їхніми даними, уламки виявили на одній з вищезазначених станцій.

“На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети”, — йдеться у повідомленні.

На місце скерували вибухотехнічну службу. Щодо відновлення руху повідомлять пізніше.

Вночі мер Віталій Кличко повідомляв, що сталися вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах столиці. Внаслідок них у Шевченківському районі уламок ракети впав на автомобіль і пошкодив капот. Жертв і потерпілих попередньо немає.