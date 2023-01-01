Про це повідомило КМДА.
За їхніми даними, уламки виявили на одній з вищезазначених станцій.
“На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети”, — йдеться у повідомленні.
На місце скерували вибухотехнічну службу. Щодо відновлення руху повідомлять пізніше.
Вночі мер Віталій Кличко повідомляв, що сталися вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах столиці. Внаслідок них у Шевченківському районі уламок ракети впав на автомобіль і пошкодив капот. Жертв і потерпілих попередньо немає.
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