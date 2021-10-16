Про це повідомило столичне управління Нацполіції.

До поліції Києва надійшло повідомлення, про те, що у Дніпровському районі група невідомих чоловіків здійснила декілька пострілів у маршрутний транспортний засіб.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліціянти та лікарі.

“Внаслідок події водій автобусу, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерплий відмовся”, – повідомили в нацполіції.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про хуліганство (частина 4 стаття 296 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до семи років ув’язнення.

Наразі поліціянти встановлюють особи нападників.