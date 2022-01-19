Про це Дмитро Гордон заявив у YouTube.
Співробітники видання знайшли слід від кулі на одному з вікон офісу, після чого викликали поліцію.
Дмитро Гордон пов’язує те, що сталося зі своєю професійною діяльністю.
“Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, постійно говорю те, що думаю, і говорю правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається”, – заявив Гордон.
Журналіст висловив переконання, що злочин буде розкрито, оскільки скрізь розташовані камери відеоспостереження.
“Крім того, як мені повідомили мої джерела в СБУ, тут навпроти знаходиться гуртожиток СБУ, в якому встановлено спеціальний пост в рамках НСРД стосовно мене, звідки повністю записується все, що відбувається перед входом в офіс видання “ГОРДОН”, тому я цілком упевнений, що СБУ спільно з МВС дасть відповідь на запитання, хто стріляв по вікнах інтернет-видання “ГОРДОН”, кому стоїть поперек горла свобода слова та боротьба за свободу слова в Україні”, – сказав Гордон.
- Студія “Квартал-95” у новорічну ніч розіграла сценку, яка буцімто відбувається у спальні журналіста Дмитра Гордона та його дружини, журналістки Олесі Бацман. У залі в цей час сидів президент України Володимир Зеленський, а по праву руку з ним – Андрій Єрмак.
- Нагадаємо, журналіст Дмитро Гордон розчарований через дії президента Володимира Зеленського та сказав, що “всіх нас на**али”.
- Колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан заявив, що Зеленський планує садити тих, хто про нього критично відгукувався – навіть ботів з Facebook.