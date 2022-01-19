Про це Дмитро Гордон заявив у YouTube.

Співробітники видання знайшли слід від кулі на одному з вікон офісу, після чого викликали поліцію.

Дмитро Гордон пов’язує те, що сталося зі своєю професійною діяльністю.

“Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, постійно говорю те, що думаю, і говорю правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається”, – заявив Гордон.

Журналіст висловив переконання, що злочин буде розкрито, оскільки скрізь розташовані камери відеоспостереження.

“Крім того, як мені повідомили мої джерела в СБУ, тут навпроти знаходиться гуртожиток СБУ, в якому встановлено спеціальний пост в рамках НСРД стосовно мене, звідки повністю записується все, що відбувається перед входом в офіс видання “ГОРДОН”, тому я цілком упевнений, що СБУ спільно з МВС дасть відповідь на запитання, хто стріляв по вікнах інтернет-видання “ГОРДОН”, кому стоїть поперек горла свобода слова та боротьба за свободу слова в Україні”, – сказав Гордон.