Засновник інтернет-видання Дмитро Гордон повідомив, що сьогодні у Києві обстріляли редакцію видання "ГОРДОН".

Про це Дмитро Гордон заявив у YouTube.

Співробітники видання знайшли слід від кулі на одному з вікон офісу, після чого викликали поліцію.

Дмитро Гордон пов’язує те, що сталося зі своєю професійною діяльністю.

“Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, постійно говорю те, що думаю, і говорю правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається”, – заявив Гордон.

Журналіст висловив переконання, що злочин буде розкрито, оскільки скрізь розташовані камери відеоспостереження.