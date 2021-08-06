Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під будівлею суду зібралися сотні активістів “Нацкорпусу” на підтримку затриманих. Присутній лідер політичної партії “Національний корпус” Андрій Білецький.

Учасники акції вмикають музику, по черзі виступають та періодично скандують: “Слава Україні! Героям слава!”, “Слава нації! Смерть ворогам!”, “Один за всіх і всі за одного!”

Члени “Нацкорпусу” тримають банер із лозунгом “Свободу патріотам!”.

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Під час акції виступав борець за незалежність України, український політик, правозахисник, політв’язень радянських концтаборів, народний депутат України І, II та IV скликань Степан Хмара.

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Також можна було помітити колишнього воїна АТО, “кіборга”, а нині народного депутата Андрія Шараськіна.

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Паралельно під судом знаходяться посилені загони Національної гвардії. Ще до початку засідання вони щільно оточили будівлю суду.

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Варто зазначити, що суд вирішив проводити засідання в закритому режимі, тому прямої трансляція із зали засідань немає. Відомо, що суд обиратиме запобіжний захід кожному затриманому окремо.

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Нагадаємо, що напередодні в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”. Були затримані семеро людей.

В СБУ стверджували, що начебто ліквідували “банду на Харківщині”, яка “займалася рекетом” і обкладала “даниною” місцевих бізнесменів.

Водночас лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що “справа”, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, які пов’язані в Харкові з кримінальними кланами.

Білецький назвав обшуки повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.

Варто зазначити, що серед тих, у кого проводилися обшуки, був ветеран АТО Сергій Величко, який воював за Україну. Саме він є автором кричалки “Путін х…ло”.

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Суд_Нацкорпус

Фото: #Букви