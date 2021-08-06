У п'ятницю, 6 серпня, в Шевченківському районному суді Києва обирають запобіжний захід членам "Національного корпусу", затриманим напередодні Службою безпеки України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під будівлею суду зібралися сотні активістів “Нацкорпусу” на підтримку затриманих. Присутній лідер політичної партії “Національний корпус” Андрій Білецький.

Учасники акції вмикають музику, по черзі виступають та періодично скандують: “Слава Україні! Героям слава!”, “Слава нації! Смерть ворогам!”, “Один за всіх і всі за одного!”

Члени “Нацкорпусу” тримають банер із лозунгом “Свободу патріотам!”.

Під час акції виступав борець за незалежність України, український політик, правозахисник, політв’язень радянських концтаборів, народний депутат України І, II та IV скликань Степан Хмара.

Також можна було помітити колишнього воїна АТО, “кіборга”, а нині народного депутата Андрія Шараськіна.

Паралельно під судом знаходяться посилені загони Національної гвардії. Ще до початку засідання вони щільно оточили будівлю суду.

Варто зазначити, що суд вирішив проводити засідання в закритому режимі, тому прямої трансляція із зали засідань немає. Відомо, що суд обиратиме запобіжний захід кожному затриманому окремо.

Нагадаємо, що напередодні в Харківській області Служба безпеки України провела 15 обшуків у ветеранів АТО та представників “Національного корпусу”. Були затримані семеро людей.

В СБУ стверджували, що начебто ліквідували “банду на Харківщині”, яка “займалася рекетом” і обкладала “даниною” місцевих бізнесменів.

Водночас лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький у коментарі #Буквам зазначив, що “справа”, у якій проводилися обшуки СБУ, начебто базується на заявах декількох бізнесменів, які пов’язані в Харкові з кримінальними кланами.

Білецький назвав обшуки повністю сфабрикованою історією, а також заявив про “політичний тиск на рух і ветеранів з боку Зеленського”.

Варто зазначити, що серед тих, у кого проводилися обшуки, був ветеран АТО Сергій Величко, який воював за Україну. Саме він є автором кричалки “Путін х…ло”.