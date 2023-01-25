Про це повідомила Київська міська прокуратура повідомляє у Telegram.
За даними слідства, ректор нараховував премії протягом 2018-2020 років. Він з метою заволодіння бюджетними коштами надавав підлеглим вказівки безпідставно нараховувати йому премії.
Зазначено, що обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені в ході проведення аудиту Міністерством освіти і науки України. Їх підтвердили спеціалісти Державної аудиторської служби України та висновки судових експертиз.
Київська міська прокуратура повідомила про підозру колишньому ректору одного із провідних вищих навчальних закладів у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
- 24 січня Європейська комісія привітала розслідування корупційних скандалів в Україні, що свідчить про те, що країна серйозно ставиться до корупції.