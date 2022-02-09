У КМДА (Київській міській державній адміністрації) виділили 11 мільйонів гривень на оновлення системи оповіщення населення у разі надзвичайної ситуації. Столиця має перейти до аналогового типу оповіщення, наприклад, як США та Європа.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

Концепт проєкту розробили ще минулого року. Згідно із заявою заступника голови КМДА Петро Пантелеєва заявив, що цифрова модель сповіщення мешканців міста є важливою “з погляду вимог часу і технологій”. У КМДА наголосили, що в Україні поки немає аналогів, а основою для системи стали моделі оповіщення, які працюють у Польщі, Нідерландах, Німеччині та США.

Нова система оповіщення матиме широкий перелік каналів комунікації, можливість диференційованих сигналів для різних територій та груп населення, залежно від загрози.

В умовах ризику подальшої зовнішньої агресії та небезпеки зовнішнього конфлікту ми змушені діяти рішуче для захисту Києва та його мешканців. У першу чергу, мова йде про те, щоб усі ланки цивільного захисту міста працювали швидко і дієво. Система оповіщення — гарантія чіткої координації дій у разі надзвичайної події з огляду на масштаб та причини. На жаль, деякі елементи системи оповіщення, попри їхній робочий стан, не модернізувались десятки років”, ㅡ констатував Пантелеєв.

Водночас працюють над оновленням інструкції для різних груп та категорій щодо порядку дій у разі надзвичайної ситуації та інструкції для населення. Наприклад, на які канали комунікації варто звернути увагу та що зробити під час та після сигналу тривоги.

Обіцяють також оновлення інструкції для медзакладів, шкіл та дитсадків, закладів соцзахисту через їх специфіку.