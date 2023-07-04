Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook.
Слідство встановило, що відео у Тікток поширювалися у відкритому доступі. Блогер закликав усіх глядачів контенту об’єднуватися та чинити активний супротив українським правоохоронцям.
Правоохоронці провели судову лінгвістичну експертизу. Її результати підтвердили, що висловлювання в опублікованих матеріалах мають пропагандистський характер. Зокрема зловмисник закликав до насильницької зміни конституційного ладу та виправдовував збройну агресію РФ проти України.
Щодо 46-річного киянина розпочато розслідування за обвинуваченням у розповсюджені матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України).
Санкція статей передбачає до 8 років позбавлення волі.
- До п’яти років ув’язнення присудили послушника Почаївської Успенської лаври через виправдовування збройної агресії Росії проти України. Також він дискредитував воїнів ЗСУ.