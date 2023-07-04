У Києві судитимуть блогера, який в ТікТок поширював відео, де заперечував збройну агресію Росії проти України. Підозрюваний звинувачував у всьому “сатанинську мафію” у спробах зняти з РФ відповідальність за повномасштабне вторгнення.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook.

Слідство встановило, що відео у ТікТок поширювалися у відкритому доступі. Блогер закликав усіх глядачів контенту об’єднуватися та чинити активний супротив українським правоохоронцям.

Правоохоронці провели судову лінгвістичну експертизу. Її результати підтвердили, що висловлювання в опублікованих матеріалах мають пропагандистський характер. Зокрема зловмисник закликав до насильницької зміни конституційного ладу та виправдовування збройної агресії РФ проти України.