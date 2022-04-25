У Києві запланували демонтувати скульптури двох робітників, яких встановили в 1982 році. Арку Дружби народів, яку побудували "на ознаменування возз'єднання України з Росією", перейменують.

Про це повідомив міський голова Києва Віталія Кличка.

Демонтувати бронзові скульптури планують вже цього тижня. Віталій Кличко додав, що Росія показала своє ставлення до нас “звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність”.

“8 метрів металу так званої “дружби двох народів” будуть прибрані з центру Києва”, – написав Віталій Кличко.