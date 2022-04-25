Про це повідомив міський голова Києва Віталія Кличка.
Демонтувати бронзові скульптури планують вже цього тижня. Віталій Кличко додав, що Росія показала своє ставлення до нас “звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність”.
“8 метрів металу так званої “дружби двох народів” будуть прибрані з центру Києва”, – написав Віталій Кличко.
Іншу скульптурну композицію, виконану з червоного граніту, закриють опоряджувальними матеріалами. Згодом її теж розберуть, бо через складнішу процедуру це займе більше часу. До моменту демонтажу її можна буде використовувати як простір для експозицій.
“Арку ж з титанових листів перейменуємо – старі символи набувають нового значення! І підсвітимо її кольорами українського прапора, – сказав Кличко.
- Нагадаємо, у Харківській області було збито ворожий літак. Російський бомбардувальник знищила протиповітряна оборона Повітряних Сил Збройних Сил України.
- Україна здатна перемогти у війні проти Росії за умови правильної підтримки. У Пентагоні вважають, що для її здобуття країна потребуватиме “правильного оснащення”.