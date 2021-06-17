У четвер, 17 червня, правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування низки об’єктів у Києві: зокрема, станцій метро, залізничного вокзалу та літака в аеропорту "Бориспіль".

Про це поінформували в пресслужбі столичної поліції.

Так, на електронну пошту поліції Києва надійшов лист про замінування:

• станцій метро “Хрещатик”, “Золоті ворота”, “Палац спорту”, “Університет”;

• Центрального залізничного вокзалу;

• одного з літаків в міжнародному аеропорту “Бориспіль”.

До перевірки цієї інформації задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.

“Зараз правоохоронці ретельно обстежують території ймовірно замінованих об’єктів на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. За необхідності проводиться евакуація громадян”, – зазначили в поліції.

Інциденти належним чином зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За результатами перевірки їм буде надана правова кваліфікація.

Як поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації, правоохоронці завершили перевірку на станціях метро “Хрещатик”, “Золоті ворота”, “Палац спорту”. Вибухівку там не знайшли.

Наразі на вхід та вихід зачинили станцію “Університет”. Інформація про відкриття буде опублікована одразу після завершення перевірки.

ОНОВЛЕНО 13:55:

В КМДА поінформували, що вже всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі

Станцію “Університет” оглянуто, вибухонебезпечних предметів не виявлено.