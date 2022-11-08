Про це повідомляє пресслужба компанії в Instagram.
Зауважимо, що це вже 35 заклад мережі, який працює в столиці. Наприкінці вересня McDonald’s відкрив для відвідувачів 10 ресторанів у Києві, відтепер можна не лише замовити їжу, але й скуштувати її всередині закладів.
19 вересня стало відомо, що McDonald’s поетапно відновлює роботу в Україні. 20 вересня у Києві відкрили спочатку 2 заклади, але лише на доставляння через McDelivery.
Усі ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки. Під час повітряної тривоги вони закриваються, щоби працівники й відвідувачі могли перейти в укриття.
Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриють уже тільки наступного дня. Також ресторани не працюватимуть під час відключення світла.
- У серпні стало відомо, що McDonald’s повертається до України. Мережа ресторанів швидкого харчування відновить роботу у деяких областях.
- Серед відомих компаній, що займаються ресторанним бізнесом лише McDonald’s та Starbucks повністю покинули російський ринок. Більшість лише заявили про свої наміри, однак так і не вийшли з РФ.
- 8 березня, майже через два тижні після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україні, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила, що тимчасово закриє усі 850 закладів у РФ.