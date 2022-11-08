З 8 листопада ресторан швидкого харчування McDonald’s на станції метро "Лукʼянівська" в Києві відновив роботу.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Instagram.

Зауважимо, що це вже 35 заклад мережі, який працює в столиці. Наприкінці вересня McDonald’s відкрив для відвідувачів 10 ресторанів у Києві, відтепер можна не лише замовити їжу, але й скуштувати її всередині закладів.

19 вересня стало відомо, що McDonald’s поетапно відновлює роботу в Україні. 20 вересня у Києві відкрили спочатку 2 заклади, але лише на доставляння через McDelivery.

Усі ресторани працюють за оновленими протоколами безпеки. Під час повітряної тривоги вони закриваються, щоби працівники й відвідувачі могли перейти в укриття.

Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриють уже тільки наступного дня. Також ресторани не працюватимуть під час відключення світла.