У Києві під будівлею суду сотні громадян вийшли на акцію підтримки Петра Порошенка

У Києві відбулася акція на підтримки п’ятого президента України Петра Порошенка. Сотні громадян зібралися під будівлею Печерського районного суду, поки судді оголосили перерву до 14:00.

Про це повідомляють #Букви.

Сама акція стартувала біля аеропорту “Жуляни”, звідти лідер “Європейської Солідарності” прибув до суду. Біля будівлі учасники заходу тримали плакати “Донеччина пам’ятає та дякує”, “Порох є, дамо вогню”, “Тримаймо стрій, Порошенко повертається” та інші. Сутичок з поліцією не спостерігалося, сама акція проходить мирно.

Петро Порошенко виступив з промовою після прибуття до Печерського суду. Колишній президент закликав усі демократичні сили об’єднатися задля протистояння агресії з боку Росії та зрадникам в оточенні уряду чинного голови держави Володимира Зеленського.

Поки триває перерва, адвокати Петра Порошенка мають ознайомитися з матеріалами справи. Щоправда, текст кримінальної справи складається з восьми томів.