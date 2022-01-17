У Києві під будівлею суду сотні громадян вийшли на акцію підтримки Петра Порошенка

Про це повідомляють #Букви.
Сама акція стартувала біля аеропорту “Жуляни”, звідти лідер “Європейської Солідарності” прибув до суду. Біля будівлі учасники заходу тримали плакати “Донеччина пам’ятає та дякує”, “Порох є, дамо вогню”, “Тримаймо стрій, Порошенко повертається” та інші. Сутичок з поліцією не спостерігалося, сама акція проходить мирно.
Петро Порошенко виступив з промовою після прибуття до Печерського суду. Колишній президент закликав усі демократичні сили об’єднатися задля протистояння агресії з боку Росії та зрадникам в оточенні уряду чинного голови держави Володимира Зеленського.
Поки триває перерва, адвокати Петра Порошенка мають ознайомитися з матеріалами справи. Щоправда, текст кримінальної справи складається з восьми томів.
- Нагадаємо, що 17 січня п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність”Петро Порошенко із Варшави повернувся до України. Біля в аеропорту “Жуляни” на нього чекали тисячі прибічників. Порошенко виступив перед усіма присутніми.
- Голова партії “Голос” Кіра Рудик заявила, що “Голос” разом із “Європейською Солідарністю”.
- Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, шведський політичний діяч Карл Більдт стверджує, що 17 січня Петру Порошенку ухвалить домашній арешт – для цього уже обрали трьох суддів.
- Петра Порошенка на 20 хвилин затримали в аеропорту у зв’язку з перевіркою.
- Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) прибули 17 січня до аеропорту “Київ” з метою вручити народному депутату України Петру Порошенку процесуальні документи.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.