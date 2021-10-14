Про це повідомляють #Букви.
Як сповіщалося, сьогодні в Києві планували провести дві ходи – Марш нації, який організовує “Національний корпус”, та Марш слави УПА, до якого долучився й ветеранський рух. У підсумку колони об’єдналися.
Учасники об’єднаного маршу до Дня захисника України провели перфоманс на Хрещатику в Києві.
Під час заходів учасники винесли два опудала — в перуці клоуна та чорній перуці, що є уособленням представників найвищого керівництва влади, яке автори перформансу вважають відповідальними за зрив спецоперації із затримання бойовиків “вагнерівців”. На опудалах були написи: “Зе х*йло” та “вагнергейт”.
Ймовірно, йшлося про Президента України Володимира Зеленського та Голову Офісу Президента Андрія Єрмака, щодо яких за рішенням суду має бути розпочате кримінальне провадження за зрив операції.
“І сьогодні винуватці з вищого керівництва держави згорять у своїй брехні”, – сказав один з учасників маршу.
Потім під скандування гасел “Зрадникам України – смерть! Зеля х*йло! Путін х*йло” опудала запалили.
+ Під час Маршу, на Хрещатику, учасники заходу спалили опудала Зеленського та, ймовірно, голови ОПУ Єрмака з написами: "Зе х*йло" та "вагнергейт". pic.twitter.com/G1HnfjLndh
— Букви (@Bykvu) October 14, 2021
Після того як опудала згоріли, представник поліції діалогу з вогнегасника загасив залишки з вогнегасника.
За попередніми оцінками, участь у марші взяли понад 10 тисяч осіб.
- 22 липня 2021 року Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань розпочати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російської фірми з ПВК “Вагнер”.
- Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис.
- Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.
- Раніше той же Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження щодо можливої державної зради голови офісу президента Андрія Єрмака через зрив операції із затримання “вагнерівців”.
- Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що телефонний дзвінок президенту Білорусі Олксандру Лукашенку, який став причиною зриву операції з затримання “вагнерівців”, здійснив Андрій Єрмак.