Сьогодні, 14 жовтня, під час маршу до Дня захисника України у Києві учасники спалили опудало клоуна під гасла "Зрадникам — смерть" та "Зе — х**ло".

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, сьогодні в Києві планували провести дві ходи – Марш нації, який організовує “Національний корпус”, та Марш слави УПА, до якого долучився й ветеранський рух. У підсумку колони об’єдналися.

Учасники об’єднаного маршу до Дня захисника України провели перфоманс на Хрещатику в Києві.

Під час заходів учасники винесли два опудала — в перуці клоуна та чорній перуці, що є уособленням представників найвищого керівництва влади, яке автори перформансу вважають відповідальними за зрив спецоперації із затримання бойовиків “вагнерівців”. На опудалах були написи: “Зе х*йло” та “вагнергейт”.

Ймовірно, йшлося про Президента України Володимира Зеленського та Голову Офісу Президента Андрія Єрмака, щодо яких за рішенням суду має бути розпочате кримінальне провадження за зрив операції.

“І сьогодні винуватці з вищого керівництва держави згорять у своїй брехні”, – сказав один з учасників маршу.

Потім під скандування гасел “Зрадникам України – смерть! Зеля х*йло! Путін х*йло” опудала запалили.

+ Під час Маршу, на Хрещатику, учасники заходу спалили опудала Зеленського та, ймовірно, голови ОПУ Єрмака з написами: "Зе х*йло" та "вагнергейт". pic.twitter.com/G1HnfjLndh — Букви (@Bykvu) October 14, 2021

Після того як опудала згоріли, представник поліції діалогу з вогнегасника загасив залишки з вогнегасника.

За попередніми оцінками, участь у марші взяли понад 10 тисяч осіб.