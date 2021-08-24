Про це повідомили у поліції Києва.
Зазначається, що поліціянти зреагували миттєво й спільно з громадянами загасили полум’я.
За даними поліції, самоспалення скоїв 25-річний чоловік. Однак про причини його вчинку наразі не повідомляють.
Чоловіка госпіталізували до медичної установи. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.
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