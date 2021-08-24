У вівторок, 24 серпня, під час параду з нагоди Дня Незалежності чоловік облив себе невідомою речовиною та підпалив.

Про це повідомили у поліції Києва.

Зазначається, що поліціянти зреагували миттєво й спільно з громадянами загасили полум’я.

За даними поліції, самоспалення скоїв 25-річний чоловік. Однак про причини його вчинку наразі не повідомляють.

Чоловіка госпіталізували до медичної установи. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування нового свята – Дня Української державності.