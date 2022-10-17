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У Києві під посольством Ірану відбулась акція протесту: з колонок лунав звук іранського дрона

Ввечері 17 жовтня під будівлею посольства Ірану у столиці провели акцію протесту. Активісти закликали не постачати зброю РФ, зокрема дрони-камікадзе, якими обстрілюють українські міста.

Понеділок, 17 жовтня 2022, 23:20
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  • У Києві під посольством Ірану відбулась акція протесту: з колонок лунав звук іранського дрона

  • У Києві під посольством Ірану відбулась акція протесту: з колонок лунав звук іранського дрона

  • У Києві під посольством Ірану відбулась акція протесту: з колонок лунав звук іранського дрона

У Києві під посольством Ірану відбулась акція протесту: з колонок лунав звук іранського дрона // 3 фото

Мітингувальники принесли розбиту цеглу зі зруйнованих будинків у столиці, а також дитячі іграшки в пам’ять про жертв атак іранськими дронами, які залили червоною фарбою.

Активісти вимагали припинити продаж РФ дронів-камікадзе Shahed-136. Саме цими БПЛА іранського виробництва росіяни вранці 17 жовтня атакували Київ, зокрема поцілили у житлову багатоповерхівку.

Близько 50 учасників тримали плакати з закликом зупинити тероризм та запалювали свічки.

Окрім цього, під час заходу з колонок декілька разів лунали звуки іранського дрона.

Протягом минулих тижнів РФ здійснила серію атак безпілотниками-“камікадзе” по всій території України, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та сіючи терор в українських містах далеко від лінії фронту. Київ, Вінниця, Одеса, Запоріжжя та низка інших міст постраждали від шквалу атак. Український уряд західні країни посилити допомогу на тлі нового виклику.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували Шевченківський район Києва дронами-камікадзе. В результаті, в одному із житлових будинків, куди влучили ворожі безпілотники, трапився вибух, є загиблі та травмовані.

Під час пошуково-рятувальних робіт у будинку, в який влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них — молода пара – чоловік і дружина. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Загалом зранку 28 дронів летіли в бік Києва. Завдяки Збройним силам України, сили протиповітряної оборони збили більшість із них. Загалом протягом ранку в Києві пролунало 5 вибухів.

Теги: активісти, акція протесту, заклик, іранські дрони, посольство Ірану, протестувальники

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