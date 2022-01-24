У Києві під стінами парламенту противники вакцинації влаштували акцію протесту. Близько 200-300 осіб виступили проти карантинних обмежень і за "вільне життя".

Про таке розповідають #Букви.

Учасники акції з плакатами і транспарантами закликали поважати права людини, зокрема, “захистити право на вільне життя”. Організатори закликають посилити протестний рух проти вакцинації та обмежень, які запровадили для тих, хто не пройшов курс щеплення.

Мітингувальники виступають проти ухвалення законопроєкту №6508. У ньому йдеться, що внесуть зміни до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину.

Мітинг проходить досить мирно, хоча біля Верховної Ради посилили охорону. Зокрема правоохоронці зосереджуються біля комітетів парламенту на вулиці Садовій.