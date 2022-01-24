Про таке розповідають #Букви.
Учасники акції з плакатами і транспарантами закликали поважати права людини, зокрема, “захистити право на вільне життя”. Організатори закликають посилити протестний рух проти вакцинації та обмежень, які запровадили для тих, хто не пройшов курс щеплення.
Мітингувальники виступають проти ухвалення законопроєкту №6508. У ньому йдеться, що внесуть зміни до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину.
Мітинг проходить досить мирно, хоча біля Верховної Ради посилили охорону. Зокрема правоохоронці зосереджуються біля комітетів парламенту на вулиці Садовій.
- Нагадаємо, що деякі українці отримали можливість витратити тисячу гривень за вакцинацію проти COVID-19 для придбання ліків. Скористатися функцією програми “єПідтримка” зможуть громадяни віком від 60 років вже 24 січня.
- Ще Уряд прийняв рішення скоротити строк дії “зелених” COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів. Новий термін дії документу змінюється для усіх трьох типів документу: внутрішнього, іноземного та міжнародного.
- Крім того, на 2 мільярди гривень збільшать суму, передбачену на виплати вакцинованим українцям у межах програми “єПідтримка”. Суму вирішили через очікувану велику кількість звернень громадян.