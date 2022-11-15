Рятувальники виявили у Києві тіло загиблого внаслідок ракетного удару з боку окупантів. Російські військові влучили у багатоповерховий будинок.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.

Близько 15:34 міський голова написав, що у Печерському районі столиці зафіксовано влучання. Пізніше в КМДА повідомили, що ракетний удар окупанти завдали по багатоповерхівці.

Після цього на місце події скерували медичних працівників і рятувальників. Кличко заявив, що більше інформації нададуть згодом.

Вже близько 17:03 мер Києва повідомив, що рятувальники виявили тіло загиблого.

“На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого”, — написав він.

Нині тривають рятувально-пошукові роботи.