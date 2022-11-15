Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
Близько 15:34 міський голова написав, що у Печерському районі столиці зафіксовано влучання. Пізніше в КМДА повідомили, що ракетний удар окупанти завдали по багатоповерхівці.
Після цього на місце події скерували медичних працівників і рятувальників. Кличко заявив, що більше інформації нададуть згодом.
Вже близько 17:03 мер Києва повідомив, що рятувальники виявили тіло загиблого.
“На Печерську, в одному з будинків, куди влучила ракета, рятувальники виявили тіло одного загиблого”, — написав він.
Нині тривають рятувально-пошукові роботи.
- Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.
- Ввечері 15 листопада окупанти здійснили масовий обстріл по об’єктах критичної інфраструктури. У низці міст України частково зникло світло.
- По всій території України запровадили екстрені відключення світла. Вони сталися внаслідок масованого ракетного обстрілу. Зокрема це стосується Києва.