Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
Вже добу триває операція з ліквідації наслідків ворожої атаки. Рятувальники продовжують працювати у пошкодженому будинку.
Росіяни атакували Київ вночі 24 червня. Уламки збитої ракети влучили у багатоповерховий будинок.
“Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці”, – зазначав Віталій Кличко.
Усіх мешканців будинку евакуювали. Також було пошкоджено багато автівок, а периметр двору перекрили.
- У ніч проти 25 червня російські військові атакували передмістя Запоріжжя. Понівечено припарковані вантажівки та споруди.
- Російські військові зранку, 25 червня, завдали удару по Херсону. Ворог влучив по п’ятиповерхівці, внаслідок чого загинула людина, ще одна опинилася під завалами.
- За ніч російські окупаційні війська чотири рази вдарили по громадах Дніпропетровської області. Є руйнування та жертви серед цивільного населення.
- Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області. Є жертва серед цивільного населення.