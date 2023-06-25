Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Вже добу триває операція з ліквідації наслідків ворожої атаки. Рятувальники продовжують працювати у пошкодженому будинку.

Росіяни атакували Київ вночі 24 червня. Уламки збитої ракети влучили у багатоповерховий будинок.

“Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці”, – зазначав Віталій Кличко.

Усіх мешканців будинку евакуювали. Також було пошкоджено багато автівок, а периметр двору перекрили.