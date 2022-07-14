Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
“Сьогодні ми схвалили рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України”, – зазначив Віталій Кличко.
Також він додав, що міська рада надала дозвіл на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне в історії України місце – поряд з урочищем Бабин Яр.
“Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави”, – зауважив міський голова Києва.
Він наголосив на тому, що обов’язок українців – вшанувати пам’ять про героїв.
Довідка. Бабин Яр — урочище на північно-західній околиці Києва. Простягається від Кирилівської вулиці в напрямку вулиці Юрія Іллєнка між Кирилівською церквою і вулицею Олени Теліги.
Саме неподалік Бабиного Яру стоїть найдревніша Кирилівська церква XII ст. Поруч з урочищем розміщувалась велика залізнична товарна станція “Лук’янівка”.
Хоча у Бабиному Яру поховано велику кількість жертв, що були вбиті не під час Голокосту, поза Україною Бабин Яр відомий саме через масові розстріли у 1941—1943 роках різних національностей здійснені німецьким окупаційним командуванням під час Другої світової війни.
- Нагадаємо, що більшістю голосів жителі Києва висловились за перейменування вулиці Волгоградської на честь загиблого у бою з росіянами українського активіста, лідера громадської організації “Захистимо Протасів Яр”, розвідника Романа Ратушного.
- Також раніше київрада ухвалила рішення щодо декомунізації Арки Дружби народів. Нова назва — Арка Свободи українського народу.
- Окрім цього, сквер на вулиці Якубовського у столиці має неофіційну назву “дружби Києва та Москви”, оскільки у центрі скверу раніше стояв відповідний пам’ятник. Проте мер Києва Віталій Кличко заявив, що сквер буде офіційно перейменовано на “Героїв Маріуполя”.