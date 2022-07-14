Київська міська рада схвалила рішення про створення військового кладовища поряд з Бабиним Яром.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Сьогодні ми схвалили рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України”, – зазначив Віталій Кличко.

Також він додав, що міська рада надала дозвіл на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне в історії України місце – поряд з урочищем Бабин Яр.

“Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави”, – зауважив міський голова Києва.

Він наголосив на тому, що обов’язок українців – вшанувати пам’ять про героїв.

Довідка. Бабин Яр — урочище на північно-західній околиці Києва. Простягається від Кирилівської вулиці в напрямку вулиці Юрія Іллєнка між Кирилівською церквою і вулицею Олени Теліги.

Саме неподалік Бабиного Яру стоїть найдревніша Кирилівська церква XII ст. Поруч з урочищем розміщувалась велика залізнична товарна станція “Лук’янівка”.

Хоча у Бабиному Яру поховано велику кількість жертв, що були вбиті не під час Голокосту, поза Україною Бабин Яр відомий саме через масові розстріли у 1941—1943 роках різних національностей здійснені німецьким окупаційним командуванням під час Другої світової війни.