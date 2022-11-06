Про це повідомило The New York Times.

Міську владу сповістять не менше ніж за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі зупинки. Видання послалося на слова голови Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Він сказав, що у столиці дійсно оголосять евакуацію, якщо ситуація дійсно дійде до цього.

“Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання”, — цитує NYT Ткачука.

Нині у Києві ситуація контрольована. Станом на зараз немає жодних причин для того, щоб велика кількість мирних мешканців покидала місто.

“Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації (оголосять евакуацію, – ред.). Тому зараз уряд і міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання”, — додав голова департаменту.