Понад 20 тисяч громадян проголосували за перейменування площі Льва Толстого на площу Українських Героїв. Опитування проводилося в додатку "Київ Цифровий".

Про це інформує пресслужба КМДА.

Як повідомляється, відповідний проєкт рішення буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні Київської міської ради.

За словами депутатки Київської міської ради, ініціаторки перейменування Олесі Пинзеник, експертна комісія тривалий час працювала над громадською ініціативою щодо перейменування площі, і згодом понад 20 тисяч українців підтримали її шляхом рейтингового електронного голосування в застосунку “Київ Цифровий”

“Площа Українських Героїв – це уособлення всіх українських героїв, як минулого, так і сьогодення. Ми всі безмежно пишаємось воїнами Збройних сил України. Водночас також українськими героями є лікарі, які в підвалах і бомбосховищах лікують і навіть оперують людей, волонтери, які під кулями доставляють гуманітарні вантажі, пожежники, які гасять полум’я від вибухів. Навіть хлібороби, які проводять посівну на замінованих полях, теж справжні герої”, – наголосила Пинзеник.

Крім того, депутатка впевнена, що питання перейменування площі Льва Толстого об’єднає сесійну залу, і площа Українських Героїв з’явиться “в самісінькому серці нашої Батьківщини”.

Нагадаємо, що протягом тижня українці в застосунку “Дія” вибирали нову назву для Південної залізниці, більшість з учасників опитування – понад 335,6 тисячі громадян – проголосували за назву “Харківська залізниця”.