Поблизу станції метро "Деміївська" та Національної бібліотеки України імені Вернадського у Голосіївському районі Києва знову прорвало трубу гарячого водогону.

Про це повідомляє кореспондент #Букв з місця подій.

На відео та світлинах видно потужний стовп води, який виринає з-під асфальту вище людського зросту. Деякі перехожі з телефонами наближалися до самого краю провалля, ризикуючи потрапити у воду.

Також місцеві мешканці іронізували, що “нарешті хоч десь дали гарячу воду”. Вато зазначити, що через аварію затопило околиці, що заважало руху громадського та приватного транспорту. Згодом прибула поліція та аварійні служби, які огородили місце та перекрили тепломережу.

Зауважимо, що 20 травня 2021 року у цій же точці вже траплялася подібна аварія.

















У Києві поблизу станції метро «Деміївська» прорвало трубу: фото // 9 фото