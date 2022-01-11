У Києві пограбували та побили журналіста, голову Комісії з журналістської етики Андрія Куликова. Інцидент стався на проспекті Перемоги.

Про це повідомили у поліції Києва.

Двоє невідомих чоловіків підійшли та попросили цигарку. Отримавши відмову, вони побили чоловіка, відібрали 3 тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон.

Про інцидент потерпілий повідомив поліції. Протягом декількох годин поліція виявила та затримала двох грабіжників в одному з хостелів. Ними виявилися раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває в статусі обвинуваченого за крадіжку.

Потерпілим виявився журналіст Андрій Куликов.

У коментарі “Детектору медіа” він повідомив, що інцидент стався у п’ятницю, 7 січня. Журналіст зазначив, що не пов’язує напад зі своєю професійною діяльністю.

“Мій стан дуже нормальний. Вже вчора я вів свою програму “Пора року”, повідомлення поліції з’явилось лише підвечір, 10 січня, насправді це сталося ще у п’ятницю, зранку. Через півгодини після інциденту я вже був у поліції, правоохоронці спрацювали дуже швидко та оперативно”, – сказав Куликов.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж), слідчі повідомили затриманим про підозру. Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Довідка. 64-річний Андрій Куликов – відомий теле- і радіоведучий, редактор і журналіст. В журналістиці – з 1979 року. Працював на BBC, “1+1”, “Новому каналі”, з 2007 року вів ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV. У 2013 році заснував онлайн-проєкт “Громадське радіо”, яке згодом отримало кілька ефірних частот у різних регіонах України. Був переможцем конкурсу “Золоте перо” в номінації “Краща суспільно-політична програма телебачення” (у 20211-му), а також, серед нагород, були двічі “Телетріумф” у номінації “Ведучий/ведуча ток-шоу” (у 2013 і 2011 роках).

Раніше в інтерв’ю #Буквам Куликов заявив, що потрібно міняти в голові, аби прагнути до економічних трансформацій.