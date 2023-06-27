У Києві почали облаштовувати укриття системами автоматизованого відкриття – КМДА

У столиці почали встановлювати та тестувати систему автоматизованого доступу до укриттів та сховищ

Джерело: Київська міська державна адміністрація.

Мер столиці Віталій Кличко побував в одному з укриттів у Дарницькому районі Києва, де практично завершили капітальний ремонт приміщення і встановили систему автоматизованого відкриття дверей. Площа приміщення 140 м2, і розраховане укриття на понад 200 осіб.

Мер Києва зазначив, що з огляду на застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за кілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним та оперативним.

За його словами, завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги. Загалом у Києві планується встановити системи в майже 3 тисячі укриттів та сховищ.

Крім того, Віталій Кличко нагадав, що 8 червня, за рішенням Київради, місто додатково виділило на ремонт та облаштування укриттів 750 млн грн (до цього, минулого та нинішнього року, виділи 1,2 млрд грн).

За словами міського голови столиці, гроші будуть спрямовані, зокрема, на встановлення автоматизованої системи доступу, на придбання двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання, що встановлюватимуть, у першу чергу, на території спальних районів. А також – на дооснащення підвальних та цокольних приміщень, що можуть використовуватися як укриття.