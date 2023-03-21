Вранці 21 березня у Києві погіршилася якість повітря. Жителям міста рекомендують не провітрювати приміщення та утриматися від активності на вулиці.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, а також про це йдеться на сайті екологічного бота для моніторингу довкілля SaveEcoBot.

Зазначається, що вранці у столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. До нормалізації ситуації у КМДА порекомендували утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці.

На SaveEcoBot видно, що шкідливий рівень перевищений у декількох районах Києва. Зауважимо, що це вперше протягом останнього місяця якість повітря суттєво погіршилася.

У Києві наразі встановлено 319 станції моніторингу стану атмосферного повітря, з них 67 працює та зображені кольоровими колами на мапі.