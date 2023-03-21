Про це повідомляє пресслужба КМДА, а також про це йдеться на сайті екологічного бота для моніторингу довкілля SaveEcoBot.
Зазначається, що вранці у столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. До нормалізації ситуації у КМДА порекомендували утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці.
На SaveEcoBot видно, що шкідливий рівень перевищений у декількох районах Києва. Зауважимо, що це вперше протягом останнього місяця якість повітря суттєво погіршилася.
У Києві наразі встановлено 319 станції моніторингу стану атмосферного повітря, з них 67 працює та зображені кольоровими колами на мапі.
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