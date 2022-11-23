У Києві, внаслідок пошкодження енергосистеми через ракетні обстріли РФ, поїзди метро курсуватимуть з інтервалом близько 10 хвилин, а трамваї тимчасово не будуть їздити.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що поїзди столичного метро курсуватимуть з інтервалом близько 10 хвилин через пошкодження енергосистеми країни, завдані російськими обстрілами.

“Такий графік руху буде застосовуватись відсьогодні до стабілізації ситуації в енергосистемі країни. Будь ласка, бережіть себе! Нагадуємо, що підземні станції метро працюють як укриття”, – додали у КМДА.

А також зазначили, що через необхідність обмежити споживання електроенергії тимчасово припинили роботу трамваї. За даними КМДА, після стабілізації ситуації трамваї відновлять роботу, але збільшать інтервал руху до 40 хвилин.

“Окремо зазначимо, що роботу столичного фунікулера тимчасово зупинено. Такий графік руху електротранспорту буде застосовуватись до стабілізації ситуації в енергосистемі країни”, – підсумували у Київській міській державній адміністрації.

Раніше повідомлялося, що у Києві, внаслідок масованих ракетних атак, постачання води повністю зупинено.

“Через обстріли постачання води зупинено в усьому Києві. Фахівці “Київводоканалу” працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці”, – повідомили в КМДА.