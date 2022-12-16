У зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії внаслідок ракетних обстрілів РФ поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсуватимуть.

Про це повідомила пресслужба Київської міської адміністрації.

Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття. У КМДА закликали скористатися наземним громадським транспортом для пересування містом.

Сьогодні у столиці курсуватимуть автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути.

Крім того, у Києві організують рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену. Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі.

“Особливу увагу приділено маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай. Про зміни в роботі громадського транспорту повідомлятимемо додатково”, – розповіли в КМДА.

Зазначимо, що сьогодні, 16 грудня, окупанти здійснили масовану ракетну атаку по всій Україні, відтак у повітряному просторі Києва було зафіксовано 40 ворожих ракет, 37 з яких знищено.

У КМВА наголосили, що сьогодні столиця витримала одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“У повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО знищено 37. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки що відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, йому на місці було надано медичну допомогу без шпиталізації”, – розповіли в КМВА.

Крім того, у Києві внаслідок масованого ракетного удару росіян по критичній інфраструктурі почались перебої з водопостачанням. Також зараз у Києві вводяться екстрені відключення електроенергії.