Про це повідомила пресслужба Київської міської адміністрації.

Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття. У КМДА закликали скористатися наземним громадським транспортом для пересування містом.

Сьогодні у столиці курсуватимуть автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути.

Крім того, у Києві організують рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену. Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі.

“Особливу увагу приділено маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай. Про зміни в роботі громадського транспорту повідомлятимемо додатково”, – розповіли в КМДА.

Зазначимо, що сьогодні, 16 грудня, окупанти здійснили масовану ракетну атаку по всій Україні, відтак у повітряному просторі Києва було зафіксовано 40 ворожих ракет, 37 з яких знищено.

У КМВА наголосили, що сьогодні столиця витримала одну з найбільших ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“У повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО знищено 37. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки що відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, йому на місці було надано медичну допомогу без шпиталізації”, – розповіли в КМВА.

Крім того,  у Києві внаслідок масованого ракетного удару росіян по критичній інфраструктурі почались перебої з водопостачанням. Також зараз у Києві вводяться екстрені відключення електроенергії.