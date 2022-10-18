Поліціянти відкрили кримінальне провадження щодо так званого "хуліганства" через демонтаж чергового пам'ятника російському поетові Олександру Пушкіну, який 11 жовтня активісти повалили біля будівлі Національного транспортного університету у Києві.

Про це повідомив аналітик та активіст мережі “Опора” Андрій Савчук у Facebook.

11 жовтня у Києві на площі Слави громадські активісти повалили бюст Пушкіна. Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антіпову на псевдо “Бук” — відомому громадському активісту, викладачу корейської мови в університеті імені Тараса Шевченка, який загинув у травні 2022 року у бою з російськими окупантами.

За словами Савчука, заяву до поліції щодо цього факту подав ректор Національного транспортного університету Микола Дмитриченко. 14 жовтня до аналітика додому приходили оперуповноважені Печерського управління поліції ГУНП у Києві, а 17 жовтня він разом з адвокатом прийшов на допит.

Савчук розповів, що за фактом демонтажу бюста Пушкіна поліція відкрила кримінальне провадження через “хуліганство”. У своєму дописі він наголосив, що повалення бюста поету не є “хуліганством” і проявом неповаги до суспільства.

На його думку, це Національна поліція захищає “пам’ятники російським шовіністам” та переслідує громадських активістів.

“Я, звісно, все розумію: якась заява, наказ, показники. Але невже у час, коли держава-територист Росія постійно обстрілює нас ракетами та дронами-камікадзе, Національна поліція не знайшла нічого кращого, ніж захищати пам’ятники російським шовіністам та переслідувати громадських активістів?”, — написав Савчук.

Також активіст зазначив, що ректор Дмитриченко, який поскаржився в поліцію, “відомий репресіями проти студентів та співробітників за часів режиму Віктора Януковича”. Замість того, щоб самостійно ініціювати демонтаж пам’ятника Пушкіну на дев’ятому році війни з російськими окупантами, Дмитриченко “вирішив захищати “русскій мір”.

До прикладу, у КНУ імені Тараса Шевченка та НМУ імені Богомольця самостійно прибрали зі своїх фасадів меморіальні дошки Михайлу Булгакову, якого активіст називав “українофобом”.