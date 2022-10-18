Про це повідомив аналітик та активіст мережі “Опора” Андрій Савчук у Facebook.
11 жовтня у Києві на площі Слави громадські активісти повалили бюст Пушкіна. Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антіпову на псевдо “Бук” — відомому громадському активісту, викладачу корейської мови в університеті імені Тараса Шевченка, який загинув у травні 2022 року у бою з російськими окупантами.
За його словами, заяву до поліції щодо цього подав ректор Національного транспортного університету Микола Дмитриченко. 14 жовтня до аналітика додому приходили оперуповноважені Печерського управління поліції ГУНП у Києві, а 17 жовтня він разом з адвокатом прийшов на допит.
Савчук розповів, що через демонтаж бюста Пушкіна, поліція відкрила кримінальне провадження через “хуліганство”. У своєму дописі він наголосив, що повалення бюста поету не є “хуліганством” і проявом неповаги до суспільства.
На його думку, це Національна поліція захищає “пам’ятники російським шовіністам” та переслідує громадських активістів.
“Я звісно все розумію: якась заява, наказ, показники. Але невже у час, коли держава-територист Росія постійно обстрілює нас ракетами та дронами-камікадзе, Національна поліція не знайшла нічого кращого, ніж захищати пам’ятники російським шовіністам та переслідувати громадських активістів?”, — написав Савчук.
Також активіст зазначив, що ректор Дмитриченко, який поскаржився в поліцію, “відомий репресіями проти студентів та співробітників за часів режиму Віктора Януковича”. Замість того, щоб самостійно ініціювати демонтаж пам’ятника Пушкіну на дев’ятому році війни з російськими окупантами, Дмитриченко “вирішив захищати “русскій мір”.
До прикладу в КНУ імені Тараса Шевченка та НМУ імені Богомольця самостійно прибрали зі своїх фасадів меморіальні дошки Михайлу Булгакову, якого активіст називав “українофобом”.
- Депутати Харківської обласної ради не підтримали ініціативу колективу Харківського академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна про перейменування театру, яку було висловлено ще 1 березня.
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