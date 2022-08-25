Про це повідом п’ятий президент України Петро Порошенко.

Церемонія прощання з Юрієм Каракаєм відбулася у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві. Вшанувати пам’ять українського захисника прийшли рідні, бойові побратими, друзі та однодумці.

Юрій Каракай загинув 18 серпня. У перший же день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну він вступив до лав 206-го батальйону територіальної оборони Києва, а потім відправився на фронт.

“Запам’ятайте це ім’я – Юрій Каракай. Справжній патріот, українець. Він записався з перших днів 2014 року до лав Збройних Сил. До цього, під час Революції Гідності, його місце було і на Грушевського, і на Майдані. Разом і поруч з нами. Він був небайдужим до того, якою буде Україна. Його, наша з вами Україна”, – сказав Петро Порошенко.

Також він розповів, що 24 лютого вже о 9 ранку Юрій прибув із заявою до лав Територіальної оборони та вимагав лише одного: зброю для того, щоб захищати Україну. З перших днів Юрій Каракай обороняв столицю, у складі 206-го батальйону виконував завдання біля Гостомельського аеропорту, боронив Київ з боку Бучі та Ірпеня.

“Коли 206-й було передислоковано на південь, він у складі батальйону пішов забезпечувати оборону півдня України. І мріяв про контрнаступ”, – додав Порошенко. Також лідер “Європейської Солідарності” зазначив, що Юрій Каракай допомагав давати відсіч інформаційним атакам “п’ятої колони” і РФ.

Своєю чергою, командир 2-ї роти, де воював Каракай, з позивним “Спис” розповів, що знав Юрія ще з ГО “Справа Громад”. “Це людина з гострим розумом і неймовірним патріотизмом”, – наголосив командир.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України у 2014-2019 роках Олександр Турчинов розповів, що Юрій Каракай ніколи не ховався за чужі спини.

“Тут багато моїх побратимів, які разом з Юрою стояли на околицях Києва, розуміючи, що краще загинути, але не пропустити ворога до нашої столиці”, – нагадав Олександр Турчинов.

Громадський активіст та журналіст Віталій Гайдукевич зазначив, що “Юра не боявся виходити у відкритий бій, це було дуже шляхетно. Він розумів, за що він воює, він знав, він йшов і він перемагав”.