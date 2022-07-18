Про це повідомляють #Букви.
У Києві попрощались з офіцером 93-ї бригади «Фанатом» // 16 фото
16 липня стало відомо про загибель військовослужбовця. У пресслужбі підрозділу зауважили, що не можуть розкривати його особистість навіть після смерті. Натомість зазначили, що всі, хто знав “Фаната” та чув про його подвиги, “схиляють голови в пошані перед його світлою пам’яттю”.
У 93-й бригаді згадують полеглого офіцера як Воїна з великої літери.
#Букви також не публікують фотографії хреста з прізвищем та портрет загиблого, які несли перед труною. “Фанат” служив розвідником, а його батько зараз проживає на тимчасово окупованій частині Луганської області.
Поховали бійця на Лісовому кладовищі у Києві.
У Києві попрощались з офіцером 93-ї бригади «Фанатом» // 16 фото
Фінансист за освітою, фанат футбольного клубу “Зоря” (Луганськ), людина, яка ніколи не планувала пов’язувати своє життя з армією, пішла на війну і поклала життя за Україну.
Навесні 2014 року він бачив колони російських танків, які сунули на його рідну країну. Саме це і спонукало його після здобуття вищої освіти піти у 93-тю бригаду і стати до зброї. Мистецтву війни він навчався безпосередньо під час бойових дій. І коли у 2022 році колони техніки окупантів посунули на Україну знову, “Фанат” і його бійці вже були готові їх зустрічати.
“Фанат мав беззаперечний авторитет у своїх бійців, тренувався і тренував, був прикладом, офіцером, за яким йшли люди. Планував і здійснював надскладні і ризиковані операції, відправив на той світ не один десяток моcкалiв. Про таких людей писатимуть книжки, а їхні подвиги діти вивчатимуть у школах. Та нині триває кровопролитна війна з Росією, і ми платимо надто велику ціну за нашу свободу та незалежність”, – зазначили в дописі 93 омбр.
- Нагадаємо, 8 липня у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання із майором 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрієм Верхоглядом з позивним “Лівша”.
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