Про це повідомляють #Букви.

















У Києві попрощались з офіцером 93-ї бригади «Фанатом» // 16 фото

16 липня стало відомо про загибель військовослужбовця. У пресслужбі підрозділу зауважили, що не можуть розкривати його особистість навіть після смерті. Натомість зазначили, що всі, хто знав “Фаната” та чув про його подвиги, “схиляють голови в пошані перед його світлою пам’яттю”.

У 93-й бригаді згадують полеглого офіцера як Воїна з великої літери.

#Букви також не публікують фотографії хреста з прізвищем та портрет загиблого, які несли перед труною. “Фанат” служив розвідником, а його батько зараз проживає на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Поховали бійця на Лісовому кладовищі у Києві.













У Києві попрощались з офіцером 93-ї бригади «Фанатом» // 16 фото

Фінансист за освітою, фанат футбольного клубу “Зоря” (Луганськ), людина, яка ніколи не планувала пов’язувати своє життя з армією, пішла на війну і поклала життя за Україну.

Навесні 2014 року він бачив колони російських танків, які сунули на його рідну країну. Саме це і спонукало його після здобуття вищої освіти піти у 93-тю бригаду і стати до зброї. Мистецтву війни він навчався безпосередньо під час бойових дій. І коли у 2022 році колони техніки окупантів посунули на Україну знову, “Фанат” і його бійці вже були готові їх зустрічати.