Сьогодні, 14 квітня, у Києві попрощалися з українським військовим, старшим кулеметником бронеавтомобіля Владиславом Дзіковським, який загинув у грудні 2022 року в Луганській області, захищаючи Україну від російських загарбників.

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Церемонія прощання з полеглим захисником України відбулася у Михайлівському соборі в Києві. Поховають Владислава на Лісовому кладовищі.

Владислав Дзіковський служив у батальйоні оперативного призначення ім. Сергія Кульчицького Національної гвардії України. У грудні 2022 року Владислав зник безвісти під час виконання бойового завдання, проте на початку квітня 2023 року стало відомо, що він загинув. Владиславу було 46 років, у нього залишилися мати, дружина та двоє синів.

23 березня 2022 року Влад мобілізувався, отримав звання старший солдат.

За словами дружини, від початку повномасштабної війни Владислав ходив до військкомату тричі, він не мав жодного бойового досвіду, у війську раніше не служив. Проте виріс Владислав у родині військового, до 24 років активно займався легкою атлетикою.

У цивільному житті Владислав працював понад десять років системним адміністратором у “Детектор медіа”. Голова ГО “Детектор медіа” Наталія Лигачова пригадує, що 24 лютого 2022 року Владислав приїхав в офіс “Детектор медіа” та перевіз у безпечне місце сервери та інше обладнання, необхідне для безперебійної роботи громадської організації та сайтів.